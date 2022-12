Hausse record de 9,6% du précompte immobilier en 2023

(Belga) Le coefficient d'indexation du revenu cadastral 2023 fera grimper le précompte immobilier de 9,6%, peut-on lire samedi dans L'Echo et De Tijd.

Parmi toutes les indexations prévues en 2023, celle qui concerne le revenu cadastral, et donc le précompte immobilier, risque de faire très mal au portefeuille de tous les propriétaires belges, souligne L'Echo. De fait, le coefficient d'indexation pour l'exercice d'imposition 2023 s'élève à 2,0915, contre 1,9084 en 2022, soit une augmentation de 9,6%. "Il s'agit d'un record historique", selon l'avocat fiscaliste Aurélien Bortolotti. Outre cette indexation record du coefficient lié à l'indice des prix à la consommation et donc à l'inflation, certaines communes ont déjà annoncé qu'elles reverraient à la hausse, dans leur budget 2023, leurs centimes additionnels au précompte immobilier. C'est le cas, entre autres, d'Ixelles, de Watermael-Boitsfort, de Gand ou encore de Forest. Si une partie du précompte immobilier revient aux Régions, une autre est prélevée par les Provinces, et la dernière, et non des moindres, revient en effet aux communes, qui s'attribuent la part du lion.