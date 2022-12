Le roi Philippe a prononcé son discours de Noël: "Il y a de bonnes raisons de croire en l'avenir"

Comme chaque année, à l'occasion des célébrations de Noël, le roi Philippe s'est adressé aux Belges ce samedi 24 décembre. C'est le 10e discours prononcé par notre roi, lui qui est devenu souverain le 21 juillet 2013.

Dans une année 2022 marquée, entre autres, par le conflit en Ukraine, le roi Philippe n'a pas manqué de mettre en avant les désastres de cette guerre, tout en rappelant ce pour quoi nos ancêtres se sont battus.

Il s'est également exprimé sur la crise économique qui frappe notre pays, tout en promettant un avenir optimiste. Enfin, il est également revenu sur le changement climatique et ses conséquences, en rappelant notamment les inondations qui ont frappé la Belgique lors de l'été 2021.

Malgré les sujets tendus abordés par le roi dans son discours, ce dernier se veut optimiste et fédérateur pour l'avenir.

Voici le discours du roi Philippe retranscrit :

Mesdames et Messieurs,

Nous arrivons au terme d’une année qui nous a tous éprouvés et bouleversés.

Après la crise du Covid, nous espérions un retour à la normale. Mais c’est alors qu’a éclaté le conflit en Ukraine, une guerre cruelle et insensée qui prétend remplacer la force du droit par le droit de la force.

Cette violence qui fait tant de victimes innocentes nous touche en plein cœur.

Ce conflit nous rappelle un passé que nous pensions à jamais révolu. Nos aïeux se sont battus pour leur liberté et leur sécurité, souvent au prix de leur vie. Aujourd’hui, des hommes et des femmes se battent courageusement en Ukraine pour les mêmes idéaux. Nous continuerons à les soutenir.

À cette tragédie sont venus s’ajouter la crise de l’énergie et une forte inflation, qui menacent notre prospérité. Pour un grand nombre de nos concitoyens, les factures d’électricité, de chauffage et d’alimentation sont devenues une préoccupation quotidienne. Cette précarité est une grande source d’inquiétude.

Tout comme le changement climatique dont les conséquences se font déjà sentir en Belgique. Après le déluge et les inondations de l’été 2021, c’est une sécheresse sans précédent qui a frappé notre pays.

Toutes ces crises peuvent nous décourager et mener à des sentiments d’impuissance et d’angoisse. Il faut pouvoir les entendre, et redonner de l’espoir à ceux qui perdent courage.

Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent pas de réponses simples. Mais nous trouverons des réponses, grâce à notre créativité et notre persévérance.

Il y a de bonnes raisons de croire en l’avenir.

En Belgique, nous avons la chance de vivre dans une société démocratique qui - même si elle n’est pas parfaite - reste solide. Une société dans laquelle ont été progressivement mises en place des mesures de soutien, des filets de sécurité pour ceux qui en ont le plus besoin.

Autour de nous, nous voyons beaucoup d’engagement et de gestes de solidarité.

Partout dans le pays, nos concitoyens ont spontanément ouvert leur maison aux réfugiés ukrainiens. Je tiens à remercier tous ceux qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour favoriser l’hébergement et l’insertion des réfugiés. Spécialement en ce début d’hiver, alors que notre réseau d’accueil est sous pression.

Mais aussi tous ceux qui s’impliquent au quotidien dans l’accompagnement de personnes en situation précaire, de malades ou de personnes qui vivent avec un handicap.

Il y a dans notre société un grand sens des responsabilités. Je suis impressionné de voir combien il est présent chez les jeunes également.

Nous sommes déjà nombreux à avoir adapté notre comportement pour réduire notre consommation énergétique et notre empreinte écologique.

Enfin, l’histoire porte un message de confiance. Elle nous apprend que nous sommes capables de surmonter les crises les plus difficiles – à condition de le faire ensemble. En effet, notre plus grande richesse, ce sont les liens que nous tissons.

Plus que jamais, chaque acte que nous posons, si petit soit-il, chaque geste de bienveillance, chaque attention à l’égard de la planète, fait la différence. Cela doit nous donner du courage – et de l’espoir.

Mesdames et Messieurs,

La Reine et moi formons le vœu que l’année nouvelle nous ramène la paix dans le monde, en Europe, dans notre société et dans nos cœurs.

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année.