La bûche est-elle encore une star à Noël? "C’est le moment où on rassemble tout le monde autour de la table"

Dans les ateliers de boulangerie-pâtisserie, les artisans se sont livrés un contre-la-montre, pour satisfaire au mieux les clients. Dans les supermarchés aussi ces buches, parfois glacées, se comptent par centaines de milliers.

À la meringue, au chocolat, aux fruits de la passion, la bûche est un incontournable de Noël. Peu importe la génération, difficile d’y résister: "Oui, il en faut une, c’est le moment où on rassemble tout le monde autour de la table, c’est important", confirme cette jeune cliente d’une pâtisserie de Waterloo.

En supermarché, aussi, la bûche est l’une des stars des Fêtes. Dans les rayons, elle se décline de 1001 façons.

Partout en Belgique, les magasins comptent vendre ce classique par plusieurs centaines de milliers. "On a des volumes prévus grâce aux précommandes", explique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. "Là on est sur 400 000 bûches au rayon pâtisserie et 230 000 bûches au rayon surgelés."

Dans les pâtisseries artisanales, on travaille à proposer des bûches originales afin de ravir les papilles. Jean-Marie, pâtissier à Sombreffe, propose même d’accompagner sa très légère bûche d’un sorbet à la violette: "On est vraiment étonnés, je pense que ça va avoir beaucoup de succès."

Light ou gourmande, glacée ou biscuitée, à chacun sa bûche!