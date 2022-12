"Se priver avant le réveillon n'est pas une bonne idée": à l'approche des fêtes, quelques conseils pour limiter les excès

Les fêtes de fin d'année riment souvent avec repas copieux. Pour éviter de trop manger et tomber dans l'excès, ce médecin nutritionniste donne ses conseils et astuces pour manger de façon raisonnable, tout en profitant.

À l'approche des fêtes, la tentation de ne pas manger la journée pour avoir un grand appétit le soir se fait souvent sentir. Selon Nicolas Di Giacomo, médecin nutritionniste, "Quand on fait une chute de sucre, on a encore plus faim. Le fait de se priver avant le réveiller n'est pas une bonne idée". Il invite également à ne pas rester sans manger le lendemain de la fête.

Pour lui, il est normal qu'en ces temps festifs, notre corps prenne un peu plus de masse que d'habitude. "Le fait de se resservir et apporter du gras et de l'alcool, c'est ça qui trouve notre corps parce qu'on passe en surdosage". Cependant, il se veut rassurant, "C'est un surdosage temporaire" précise-t-il.

Modération et bonne nutrition sont donc les clefs pour manger sans excès en cette période de Noël.