Le chanteur des Faithless, Maxi Jazz, est décédé

(Belga) Maxi Jazz, le chanteur du groupe britannique de musique électronique Faithless, est décédé à l'âge de 65 ans, a indiqué la formation sur ses réseaux sociaux samedi.

Le groupe Faithless avait marqué l'histoire de la musique en embrasant les pistes de danse dans les années 1990-2000 avec ses titres "Insomnia", "God is a DJ" et "We Come 1". Outre Maxi Jazz, Faithless se compose du producteur Rollo Armstrong et de la DJ Sister Bliss. (Belga)