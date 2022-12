Cette fois, elle a mis ses chaussures de rando: ce clin d'oeil de la ministre de la Défense à Theo Francken dans sa vidéo de Noël

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et le "patron" de l'armée, l'amiral Michel Hofman, ont souhaité, de manière inédite et un peu décalée, de joyeuses fêtes de fin d'année au personnel du département, depuis le centre d'entraînement commando (CE Cdo) de Marche-les-Dames.

Dans un clip d'une minute et 55 secondes posté sur les réseaux sociaux, les deux principaux responsables - politique et militaire - de la Défense finissent, après des parcours séparés, par se retrouver au pas de course pour l'"opération Christmas", dans ce domaine militaire où sont formés les para-commandos belges et occasionnellement étrangers. Ils effectuent à tour de rôle un parcours de franchissement d'une rivière sur un pont de cordes et de bois avant de s'élancer, mais séparément, pour un "death-ride", une descente le long d'un double câble depuis les rochers qui surplombent le quartier lieutenant-général Roman de Marche-les-Dames.

Mme Dedonder, coiffée d'un casque et vêtue d'un treillis militaire du nouveau modèle en cours de distribution aux 25.000 militaires de l'armée belge, emmène dans sa descente un cadeau de Noël, tout comme le chef de la Défense (Chod), l'amiral Hofman, porteur de l'ancien tenue de combat "Woodland". Ils se retrouvent à la fin de la vidéo au château d'Arenberg occupé par le CE Cdo pour un "check", avant de souhaiter, depuis la terrasse, de "joyeuses fêtes" à leur personnel, en français pour elle, en néerlandais pour lui.

Au début de la vidéo, la ministre s'attarde sur les chaussures de randonnée laissées à son attention dans son véhicule. Plusieurs plans de la vidéo montrent à la fois les boots de la ministre, mais aussi ces fameuses chaussures de randonnée. Ce clin d'oeil est probablement adressé à Theo Francken (NVA), qui a ouvertement critiqué la tenue de la ministre lors d'une précédente apparition publique. Ce dernier n'a pas apprécié que la ministre aille au travail en portant des baskets. "Que je le fasse avec des baskets ou avec des talons aiguilles, ce qui compte, c'est l'action", avait répondu la principale intéressée.