Elles vous hantent pendant toute la période de Noël, mais savez-vous combien ces chansons cultes rapportent à leurs auteurs?

Pour le réveillon de Noël, vous avez peut-être préparé votre liste de chansons. Certaines sont devenues incontournables, comme celle de Mariah Carey, bien sûr. Quelles sont les chansons de Noël les plus écoutées, cette année ? Et combien rapportent-elles à leurs artistes ?

"All I want for christmas is you" de Mariah Carey, c’est la mélodie la plus fredonnée au monde depuis près de 3 semaines ! En Belgique, sur Spotify, cette chanson est écoutée près de 120.000 fois rien qu'en ce 24 décembre. Grâce à cette seule chanson, Mariah Carey gagne chaque année entre 2 et 4 millions d’euros de royalties par an. Cela fait près de 60 millions d’euros en 28 ans, une somme que la chanteuse partage avec ses auteurs.

La Reine de Noël est en tête du top 5 des chansons les plus écoutées en Belgique ce week-end. En deuxième place, on trouve le hit du groupe Wham de 1984. "Last Christmas" rapporte près de 500.000 euros par an aux ayants-droit, mais c’est encore loin du record de cette chanson : White Christmas, de Bing Crosby. Plus de 60 millions de disques vendus en 60 ans.

Côté francophone, la chanson par excellence, c'est "Petit Papa Noël", la chanson française la plus vendue de l’histoire.

Les chansons de Noël représentent un marché de 165 millions d’euros par an rien qu’aux Etats-Unis. Chaque année, de nouvelles mélodies apparaissent, et certaines traverseront les décennies jusqu’à devenir de véritables hymnes.