Météo - La journée de Noël sera douce mais pluvieuse

(Belga) Une nouvelle zone de précipitations s'abattra sur la Belgique en ce jour de Noël, avec des pluies parfois assez soutenues, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dimanche dans son bulletin matinal. Sur le sud du pays, les pluies seront plus faibles. L'atmosphère sera très douce avec des maxima de 7°C en haute Ardenne à 11°C en Flandre.

Dans la soirée et en début de nuit, les pluies s'évacueront vers le nord-est du pays et quelques éclaircies passagères arriveront depuis la France. En fin de nuit, de nouvelles pluies envahiront le sud du pays. Les températures évolueront peu avec des minima de 6°C en haute Ardenne à 9°C dans de nombreuses régions. Lundi, il pleuvra le matin sur le sud du territoire. Une ligne d'averses traversera ensuite la Belgique du littoral vers l'Ardenne. Après son passage, les éclaircies reviendront l'après-midi dans la région côtière, puis sur le nord-ouest du pays. Les maxima varieront entre 7°C en haute Ardenne et 10°C en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, le long du littoral parfois fort avec des pointes de 60 km/h. (Belga)