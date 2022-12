La circulation des trains interrompue entre Termonde et Schellebelle

(Belga) La circulation des trains est interrompue entre Termonde et Schellebelle, en Flandre orientale, à la suite du heurt d'une personne, annonce dimanche matin Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge

Une personne a été percutée le long des voies, sur la ligne Malines-Termonde-Gand, vers 5h45, à hauteur de Schoonaarde. La circulation entre Termonde et Schellebelle a été interrompue et des bus de remplacement ont été mis en place. Les trains IC Courtrai-Malines ne roulent pas plus loin que Gand-Saint-Pierre. "Nous conseillons aux voyageurs entre Gand-Saint-Pierre et Schellebelle de prendre le train IC Gand-Saint-Pierre-Lokeren", indique la SNCB sur son site internet. (Belga)