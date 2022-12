Quels sont vos meilleurs souvenirs ? "Au lieu d'aller à la messe, on a été faire un bain de mer"

Vous avez ouvert l'œil ce dimanche matin après - on l'espère - un réveillon mémorable ! Ce matin, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux sous le sapin. Une tradition pour beaucoup d'entre vous et cela fait partie de vos meilleurs souvenirs. Noël, c'est aussi de bons moments en famille, entre amis, autour d'un bon repas.

Alors, quels sont vos meilleurs souvenirs ? Que vous évoque la fête de Noël ? Arnaud Toussaint et Pauline Denys, journalistes pour Bel RTL, vous ont posé la question : "Quand j'étais petite, c'était plus coloré, plus illuminé dans mes souvenirs. Je préférais", se remémore une passante. Isabelle, ce sont plutôt les cadeaux au pied du sapin : "Quand j'étais petite, les cadeaux ! C'était un peu la féerie. On ne fêtait pas trop la Saint-Nicolas, c'était surtout la Noël. Là, c'étaient vraiment de beaux cadeaux qu'on recevait."

Fred, lui, a un souvenir assez original : "Un bain de mer en Bretagne. Au lieu d'aller à la messe, on a été faire un bain de mer à minuit. C'était froid. C'était une super expérience, surtout avec un petit verre dans le nez."

Mais pour la plupart des personnes interrogées, Noël est avant tout un moment partagé avec ceux qu'on aime: "C'est toujours les rassemblements avec les grands-parents, la famille, etc. C'est ce qui réconfort le plus", conclut une dernière personne interrogée.