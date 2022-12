Attentat contre des Kurdes à Paris: l'auteur a reconnu une "haine des étrangers pathologique"

L'homme de 69 ans soupçonné d'avoir tué trois Kurdes et d'avoir blessé trois personnes à Paris vendredi, a expliqué en garde à vue s'être d'abord rendu à Saint-Denis "pour commettre des meurtres sur des personnes étrangères", a indiqué dimanche la procureure de Paris. Le suspect a "renoncé finalement à passer à l'acte, compte tenu du peu de monde présent et en raison de sa tenue vestimentaire l'empêchant de recharger son arme facilement", a ajouté Laure Beccuau dans un communiqué.

Le retraité français qui a reconnu avoir tué trois Kurdes vendredi à Paris, a expliqué s'être d'abord rendu dans une ville de la banlieue nord de la capitale, Saint-Denis, "pour commettre des meurtres sur des personnes étrangères", a indiqué dimanche la procureure de Paris

Il a "renoncé finalement à passer à l'acte, compte tenu du peu de monde présent et en raison de sa tenue vestimentaire l'empêchant de recharger son arme facilement", a ajouté Laure Beccuau dans un communiqué. En garde à vue, l'homme de 69 ans a reconnu ressentir une "haine des étrangers devenue complètement pathologique", a-t-elle encore indiqué.

Le suspect, dont la garde à vue a été levée samedi pour des raisons de santé et qui a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, s'est décrit comme "dépressif" et "suicidaire", précisant avoir "toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers" depuis un cambriolage à son domicile en 2016, a précisé la procureure.

Trois morts

L'homme, un conducteur de train à la retraite, a fait feu à plusieurs reprises devant un centre culturel kurde situé dans un quartier commerçant animé et prisé de la communauté kurde dans le centre de Paris. Il a été maîtrisé par plusieurs personnes avant l'intervention de la police. À côté du suspect a été découverte "une mallette" contenant "deux ou trois chargeurs approvisionnés, une boîte de cartouches calibre 45 avec au moins 25 cartouches à l'intérieur", selon une source proche du dossier. Trois personnes, deux hommes et une femme, ont été tuées et trois autres hommes blessés, dont un sérieusement, selon le dernier bilan.