Tragique accident en Espagne: au moins quatre morts après la chute d'un bus dans une rivière

Au moins quatre personnes ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche après la chute d'un bus dans une rivière depuis un pont en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, ont annoncé les autorités locales. Deux autres personnes, dont le chauffeur du bus, ont été secourues et hospitalisées. "Il pourrait y avoir plus de monde à l'intérieur du car", précisent les services d'urgence, qui ont publié sur les réseaux sociaux une photo vue du ciel impressionnante du bus, plongé dans un cours d'eau tumultueux. Selon la Garde civile espagnole, trois personnes sont portées disparues.

Un dénivelé assez important

Les recherches, qui ont dû être temporairement suspendues durant la nuit en raison des mauvaises conditions climatiques, se poursuivaient dimanche matin pour les retrouver. L'accident est survenu samedi soir un peu avant 21h30, lors du réveillon de Noël, sur la commune de Cerdedo-Cotobade, située non loin de Vigo, près de la frontière avec le Portugal. L'accident a eu lieu dans un endroit avec "un dénivelé assez important", et donc difficile d'accès, a précisé à l'AFP un porte-parole de la Garde civile de Pontevedra, ville de la côte atlantique située à une trentaine de kilomètres du lieu de l'accident. Selon ce porte-parole, d'importants moyens ont été déployés pour retrouver les trois passagers portés disparus. Parmi eux figurent des unités de secours de montagne et des spéléologues. Les causes de l'accident sont à ce stade inconnues.

D'après la Garde civile, le chauffeur du car - qui a fourni les informations aux secouristes sur le nombre de passagers présents dans le véhicule - a été contrôlé négatif à l'alcool et aux stupéfiants. Selon le quotidien régional La Voz de Galicia, le bus ramenait un groupe de personnes venues rendre visite à des proches détenus au centre pénitentiaire de Monterroso, dans le centre de la Galice.