La police effectue des contrôles en ce dimanche soir: les conducteurs sous alcool ou stupéfiants sont traqués

Ce week-end de fêtes est aussi souvent propice aux déplacements en voiture, parfois tardifs, avec les dangers habituels liés à la consommation d'alcool. Dans ce cadre-là, la police fédérale organise des contrôles. Ces contrôles sont statiques, et visent l'alcool et les stupéfiants. Ils se tiennent à différentes sorties, ou accès d'autoroutes. Les policiers changent fréquemment de lieu de contrôles.

Nous avons constaté l'un de ces contrôles de police à Ittre, à la sortie du ring extérieur de Bruxelles. "On est là pour rappeler que c'est une période de fête, et qu'elle doit le rester pour tous", nous explique Christophe Thonus, premier inspecteur principal à la police de la route. "On voudrait s'assurer que tout le monde arrive à destination en sécurité. Nous procédons des contrôles à différents endroits du Brabant wallon. C'est une action nationale, donc il y a d'autres équipes également. Ici, nous sommes huit. Bien sûr, il nous est impossible de pouvoir contrôler chaque usager."