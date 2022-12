Météo: voici les prévisions pour la dernière semaine de l'année 2022

La journée de lundi sera douce au niveau des températures, avec des maxima entre 7°C en haute Ardenne et 9 ou 10°C en Flandre, selon les dernières prévisions de l'IRM (Institut royal météorologique). Le temps sera d'abord sec, à l'exception de quelques pluies résiduelles sur le sud-est du pays. Puis la nébulosité augmentera à partir du littoral en cours de matinée, et une zone d'averses traversera le territoire vers l'Ardenne, avant des éclaircies.

Le vent de sud­-ouest sera modéré à assez fort, le long du littoral même temporairement fort. Après le passage de la ligne d'averses, le vent basculera à l'ouest et diminuera assez rapidement. Durant la nuit, le ciel restera sec et il y aura un net refroidissement par rapport aux nuits précédentes. Le mercure descendra jusqu'à ­1 ou 2°C au sud du sillon Sambre et Meuse, 3°C environ dans le centre du pays et 5°C en bord de mer. En cours de nuit, des nuages bas sont attendus sur le sud-est du pays, avec un risque de visibilité réduite sur les hauteurs de l'Ardenne. Des plaques de glace pourront également y apparaître. Le vent sera généralement modéré, de sud­-ouest. Les nuages bas sur l'Ardenne devraient perdurer mardi, tandis que les autres régions verront quelques rayons de soleil en début de journée.

Demain mardi, la journée débutera sous le soleil dans la plupart des régions. Des bancs de nuages moyens et élevés envahiront ensuite le ciel à partir de l'ouest. En Ardenne, la grisaille sera tenace et les nuage bas ne se dissiperont que difficilement. Les maxima varieront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes, 6 degrés dans le centre du pays et 8 degrés le long du littoral. Le vent sera modéré de sud-ouest puis de sud-sud-ouest. Une zone de pluie abordera ensuite notre pays au cours de la nuit suivante.

Mercredi, le ciel sera très nuageux avec par moments quelques pluies ou bruines. En fin d'après-midi ou en soirée, les pluies deviendront plus marquées à partir de l'ouest. Sur le relief de l'Ardenne, la visibilité sera à nouveau limitée par les nuages bas. Les maxima seront compris entre 5 degrés en haute Ardenne et 9 ou 10 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest augmentera graduellement en intensité pour devenir assez fort en fin de journée, avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Jeudi, des courants maritimes plus instables envahiront notre pays. Le ciel sera alors très changeant avec des averses assez répandues. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h, voire 70 km/h le long du littoral.

Vendredi, quelques éclaircies seront encore possibles en début de journée. De nouvelles pluies envahiront ensuite notre pays par le sud-ouest. Le temps sera venteux avec des maxima de 8 degrés en haute Ardenne à 10 ou 11 degrés en Flandre.

Samedi, la zone de pluie ondulera encore temporairement sur notre pays. Elle sera suivie d'un ciel de traîne avec éventuellement quelques averses résiduelles. Les maxima varieront entre 8 et 13 degrés.

Dimanche, le temps sera très doux avec encore des risques de pluie. Les maxima varieront entre 10 et 14 degrés.