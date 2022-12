100.000 nouveaux emplois créés en Belgique en 2022: un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 70 ans

Malgré la crise, 100.000 nouveaux emplois ont été créés en Belgique en 2022, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis 70 ans. Ce record est principalement dû au premier semestre de l'année et au secteur tertiaire, écrivent lundi De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et het Belang van Limburg.

Selon les perspectives de décembre de la Banque nationale de Belgique (BNB), 100.000 nouveaux emplois nets ont été créés, et ce, un an après que le précédent record ait été battu. 90.000 emplois avaient en effet été créés en 2021.

D'après Geert Langenus, économiste à la BNB, ce nombre élevé est principalement dû aux six premiers mois de 2022. "Malgré la guerre, l'économie a quand même été excellente au cours du premier semestre", rappelle-t-il. Et la Banque nationale ne s'attend pas à un retour en arrière, alors que l'économie ralentit à présent. "Au contraire. Le marché du travail étant tendu, les entreprises sont moins promptes à licencier", explique M. Langenus. Ce dernier pointe également l'influence du secteur tertiaire sur l'évolution du marché de l'emploi. "Nous consommons plus de services qu'auparavant, lesquels nécessitent souvent plus de main-d'oeuvre", souligne-t-il.