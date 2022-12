L'ancien président français François Hollande est catégorique: "Vladimir Poutine a déjà perdu la guerre en Ukraine"

François Hollande, l'ancien président de la France, était l'invité de 7h50 de la Matinale de BEL. Il a évoqué la guerre en Ukraine et Vladimir Poutine.

Selon l'ancien président français, Vladimir Poutine ne gagnera pas la guerre en Ukraine. "Il a déjà perdu la guerre", déclare-t-il. "Il imaginait rentrer en Ukraine en libérateur et il est en train d'évacuer Kherson, une ville qu'il avait conquise dans le début du conflit. Il cherche forcément une solution. Il espère que l'hiver pourra geler l'affaire et que nous allons nous lasser de payer plus cher l'énergie ou de vivre avec une inflation élevée."

Selon François Hollande, Vladimir Poutine espère une négociation avec l'Europe et les Etats-Unis. "Il ne dépend que de nous de lui infliger une défaite la plus sérieuse possible pour qu'il ne recommence plus", souhaite-t-il.