"J'ai un bébé sous assistance respiratoire": le cri de détresse d'une mère américaine privée d'électricité à cause de la tempête Elliott

Depuis mercredi soir, les Etats-Unis sont frappés par la tempête Elliott. Elle est d'une rare intensité. Les vents polaires ont provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands lacs. Elliott a fait au moins 32 morts.

Plus de 48.000 foyers étaient également toujours sans électricité dimanche sur la côte est, où les intempéries ont initialement privé d'électricité quelques 150.000 foyers.

Dans ce contexte très compliqué, une mère a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux.

"Pas d'électricité ni de chauffage et j'ai un bébé sous assistance respiratoire", indique-t-elle vendredi depuis la ville de Buffalo.

Les services de secours étaient, en effet, incapables de se rendre à son domicile à cause des importantes chutes de neige. La maman a donc dû aider manuellement son bébé d'un an à respirer. Une situation très stressante pour la mère de famille.

Mais l'histoire a bien fini pour la mère de famille. Dans un message posté ce dimanche, elle indique que ses appels à l'aide ont eu de l'écho. "Moi et ma famille sommes sains et saufs grâce à quelques gentilles personnes", dit-elle. "Je suis heureuse d'être sauvée et au chaud." Elle indique également s'être senties abandonnées par les autorités.