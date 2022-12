Un refroidissement dans l'après-midi

(Belga) Après quelques précipitations, les éclaircies s'élargiront depuis l'ouest à toute la basse et moyenne Belgique ce lundi après-midi, tandis qu'il faudra attendre la soirée pour que les dernières averses quittent le sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Durant l'après-midi, on perdra quelques degrés depuis l'ouest, les maxima ayant normalement été atteints en matinée (de 8 degrés en Hautes Fagnes à 11 degrés en Campine).

Le vent sera d'abord modéré à localement assez fort de secteur ouest, et au littoral assez fort de nord-ouest (de sud-ouest dans un second temps). Au fil des heures, il perdra légèrement en intensité. Le début de nuit sera sec, mais des nuages bas s'amoncelleront sur la Haute Belgique, risquant de provoquer des problèmes de visibilité en seconde partie de nuit. De faibles averses, localisées, pourraient atteindre le sud de la Belgique via le nord de la France. Des plaques de givre ou de glace isolées pourraient s'y former. Les minima varieront entre 0 degré en haute Ardenne et 5 degrés en bord de mer. Mardi, il y aura d'abord du soleil et de la luminosité, surtout dans le nord, tandis que le sud restera probablement sous les nuages. Au nord du sillon Sambre et Meuse, on assistera plus tard à l'arrivée de quelques champs de nuages élevés et moyens mais les conditions resteront tout de même lumineuses. Au littoral, le ciel deviendra rapidement plus changeant, et une averse n'est pas exclue. Le mercure atteindra 3 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés dans l'extrême ouest. (Belga)