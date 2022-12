Apporter la magie de Noël dans les maisons de repos à Charleroi: la Wallo'mobile entonne des tubes en wallon

Cette semaine, les plus grands tubes de Noël et les grands classiques du répertoire wallon sont entonnés dans les maisons de repos. Les comédiens d’une troupe de théâtre jouent leur spectacle de Noël dans une vingtaine de lieux avec un objectif : faire vivre la magie de Noël.

À Couillet, l’ambiance était au rendez-vous ce lundi. Faire sourire, danser mais aussi chanter. Un moment important particulièrement à Noël où la solitude se fait parfois ressentir. "Les moments privilégiés en famille se font rares. Donc quand on peut leur apporter ce plaisir en chant, et d’autant plus en wallon, je pense que ça replonge dans le passé. Et c’est ce que l’on a voulu reproduire aujourd’hui", nous confie Guiliano Lonardo, aide-soignant.

La Wallo'mobile est une scène itinérante lancée durant la crise du coronavirus et qui trouve tout son sens aujourd’hui encore. "On voit le bonheur des gens, on voit leurs sourires. Ça nous motive pour donner le meilleur de nous-mêmes”, souffle Céline De Mulder, membre de la troupe. “Quand on voit le résultat, les gens rigolent, ben t’es payé 1.000 fois", estime Victor Gravy, un autre membre.