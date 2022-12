Tout doit partir ! Les supermarchés font des promotions pour liquider les produits de Noël: c'est le moment d'en profiter

Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes allés faire vos courses ce matin, de nombreux produits de fête sont en réduction. Dans les rayons, -30 voire -50% pour vente rapide. Comment font les grandes surfaces pour éviter de jeter leurs stocks ? Y'a-t-il vraiment moyens de s'offrir un repas de fête pour pas trop cher le lendemain de la veille ?

Même si Noël est derrière nous, les supermarchés font durer le plaisir avec du saumon, des huîtres, de la dinde et d'autres produits de fête en promotion.

"Noël a dû être reporté pour des raisons de maladie dans la famille, donc on fait ça ce soir", explique un client, bien content des promotions qu'il peut trouver. "Le hasard fait donc que je fais mes courses le lendemain de Noël et c'est moins cher".

Des baisses de prix jusqu'à 50% pour certains produits : nombreux sont ceux qui sont venus en profiter ce matin. "Je venais d'arriver, je trouvais que le gigot d'agneau était intéressant en promotion. Comme je congèle mes produits, je l'ai acheté", raconte une cliente.

Éviter le gaspillage

"J'avais besoin d'encore 2-3 petits cadeaux, je suis venu pour un peu de champagne, et effectivement, c'est un peu moins cher", embraye une autre. En pleine période de crise, ces promotions sont bienvenues pour les clients. L'occasion pour eux de s'offrir un autre repas de fête.

L'objectif des supermarchés est simple : liquider les produits invendus à des prix plus bas, mais aussi éviter le gaspillage. "Il y a des produits très frais, et ça ne pourra pas attendre jusqu'au réveillon de Nouvel An, donc c'est au jour le jour", explique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

Si un produit n'est pas écoulé, il est donné à des banques alimentaires ou revalorisé en énergie.