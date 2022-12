Une "bombe cyclonique" paralyse les États-Unis: d’où vient ce phénomène? Les explications d'un climatologue

"Ce n'est pas le Noël qu'on voulait": une tempête hivernale, charriant des vents glacés et balayant le centre et l'est des Etats-Unis depuis des jours, a fait plus d'une trentaine de morts et laissé des dizaines de milliers d'Américains sans courant le jour de Noël.

Le site météorologique privé AccuWeather avait prévenu la semaine dernière de la formation d'une "bombe cyclonique", formée par la rencontre de l'air polaire avec une masse d'air plus chaud, provoquant une très rapide chute de pression.

Cette tempête hivernale est particulièrement impressionnante... Expliquons ce phénomène avec le climatologue Xavier Fettweis.

De quoi s'agit-il?

"On a de l’air qui descend en ligne directe de l’Arctique, et comme il traverse un continent qui est lui-même froid, il garde sa température telle qu’il était en Arctique. Il va rencontrer l’air chaud, tropicale au sud des Etats-Unis. Et ce contraste thermique très important, sur une centaine des kilomètres, va générer des vents très violents et une cyclogenèse très dynamique."

Est-ce fréquent ?

"Cela arrive régulièrement aux Etats-Unis, car il s’agit du continent le plus favorable. Il n’y a aucune mer au Nord et de l’air très chaud au sud. Il y a donc régulièrement ce genre de contraste thermique aux Etats-Unis."

Combien de temps cela peut-il durer ?

"C’est souvent quelques jours. On a une coulée d’air froid qui dure quelques jours et puis cet air froid va retourner en Arctique d’où il est venu."

Ce qui se passe au Nord des Etats-Unis a-t-il une influence sur la météo chez nous?

"On a la descente d’air froid aux Etats-Unis et pour compenser cette descente d’air froid, on a un flux sud-nord au niveau de l’Europe qui va reprendre de l’air très chaud. On a vraiment une sorte de boucle avec une descente d’air froid aux Etats-Unis et une remontée d’air chaud au niveau de l’Europe."