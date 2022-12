880.000 euros confisqués chez eux: la justice condamne deux travailleurs du port d'Anvers impliqués dans un trafic de drogue

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné vendredi plusieurs travailleurs portuaires à des peines de prison et de lourdes amendes pour leur implication dans des trafics de cocaïne. Les différents dossiers avaient été mis au jour par les enquêteurs grâce à l'exploitation des messages échangés sur le réseau Sky ECC.

Le tribunal a ainsi condamné Dave D., 45 ans, à 7 ans de détention et 40.000 euros d'amende, et Terence V.O., 48 ans, à 7 ans et 64.000 euros d'amende.

L'enquête a démontré que le premier recevait des numéros de containers et était payé (de 2.000 à 20.000 euros par container) pour vérifier dans le système quand ils devaient arriver et repartir, s'ils étaient sélectionnés pour être contrôlés, etc. Il aurait ainsi facilité, de juin 2020 à janvier 2021, l'importation de sept cargaisons de cocaïne, dont cinq ont été interceptées par la douane pour un total de 3,3 tonnes. Les recherches financières ont montré une grande différence entre ses revenus officiels et ses dépenses.

Terence V.O. participait également à des groupes de chat sur Sky ECC. Il ressort des discussions qu'il était situé plus haut que le premier dans la hiérarchie. Il recevait un montant estimé à 100.000 euros par cargaison, ses conversations cryptées évoquant une somme totale de 638.000 euros.

Le tribunal a confisqué un total de 880.000 euros auprès de ces deux hommes, dont deux voitures, un bois et quatre résidences de vacances.

D'autres salariés arrêtés

Le même tribunal a également condamné à 7 ans de prison (et 40.000 euros d'amende) Stijn V.H., 31 ans, impliqué dans la récupération de deux cargaisons de cocaïne et une tentative. Lui aussi travailleur au port, il semblait bien payé pour aller récupérer la marchandise. Les enquêteurs ont découvert chez lui des produits de luxe. L'homme avait aussi investi dans les cryptomonnaies. Deux personnes qui l'avaient assisté dans sa participation au trafic ont écopé de peines jusqu'à 4 ans de prison et 20.000 euros d'amende.