Les prix pourraient-ils finir par baisser? La réponse est NON: voici pourquoi  

Avec la crise, les prix de la plupart des produits ont augmenté cette année. D'où cette question légitime: que va-t-il se passer l'an prochain? Les prix vont-ils finir par baisser? La réponse est non. Voyons pourquoi.

Ces derniers mois, les prix n’ont cessé d’augmenter. L’inflation a grimpé jusqu’à 12%. Produits et services coûtent donc plus cher. Face à ce constat, il est normal de se poser la question: les prix pourraient-ils redescendre et retrouver leur niveau d’avant crise?

Si les citoyens que nous interrogeons espèrent bien que les prix redescendent, les précédentes crises nous enseignent le contraire. Pour comprendre, prenons un graphique de l'évolution globale des prix.

La dernière période d'inflation très forte que nous avons connue remonte à 1979. C'est l'année du deuxième choc pétrolier. Cet événement a entraîné une forte augmentation des prix. Celle-ci n’a pas été suivie par une diminution, que du contraire. Sur le graphique, on voit que la courbe est assez constante. Et quand les prix augmentent, ils ne redescendent pratiquement jamais.

On va revenir autour d'une tendance de 2%

Nous interrogeons un économiste. Il estime que l’inflation, qui représente l’augmentation des prix est en moyenne de 2% chaque année. Même quand elle est faible, les prix continuent donc à augmenter. "On voit bien que même s'il y a des périodes où il y a une forte augmentation, on ne va pas revenir à quelque chose de plat. On va revenir autour d'une tendance de 2%. Donc c'est la pente des prix qui va se réajuster, mais elle ne va pas baisser", explique Bertrand Candelon.

La persistance de l'inflation

Lorsqu'une crise survient, comme aujourd'hui, elle aura un impact à long terme. Ce phénomène s’appelle la persistance de l’inflation. L’augmentation se répercute dans tous les secteurs de l’économie. "L'augmentation des prix de l'énergie va se répercuter, par exemple sur les salaires, sur les impôts, etc. Ce qui fait que, petit à petit, s'invite dans tous les secteurs de l'économie une transmission indirecte, qui fait que même lorsque le choc initial disparaît, l'inflation va rester", précise Bertrand Candelon.

Les industriels ont investi dans des machines qui étaient beaucoup plus chères

Les prix du gaz ou de l’électricité pourraient tout de même diminuer si le contexte énergétique se stabilise. Pour le reste des prix, il n'y aura toutefois pas de diminution. Dans la grande distribution par exemple, lorsqu’un produit atteint un montant, il est très rare qu’il revienne en arrière. "Ce n'est pas parce que les prix des matières premières vont baisser que les prix des produits finis en magasin vont baisser. Parce que les industriels ont, pendant ces années d'inflation, investi dans des machines qui étaient beaucoup plus chères. Donc ils vont devoir répercuter ces prix hauts de ces 12 à 24 mois à travers les années à venir", explique Pierre-Alexandre Billiet, spécialiste de la grande distribution au sein du magazine Gondola.

Une récession pourrait entraîner une baisse générale des prix, mais elle provoquerait un ralentissement de l’économie, une perte du pouvoir d’achat et un accroissement des inégalités.