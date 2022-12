Nouveau le 1er janvier - La consultation chez le médecin généraliste passe à 30 euros

(Belga) Le prix de la consultation tant chez les médecins généralistes que chez certains spécialistes grimpera à 30 euros à partir du 1er janvier 2023.

Les honoraires de consultation les plus bas vont être valorisés dès l'année prochaine. Le tarif d'une consultation chez le médecin généraliste passera ainsi de 27,25 euros (en 2022) à 30 euros. Ce qui représente une hausse supplémentaire de 0,81 euro en plus de l'indexation de 7,11%, portant l'augmentation totale à 10%. Les consultations de spécialistes tarifées à moins de 30 euros atteindront aussi le montant de 30 euros à partir du 1er janvier prochain. Quant aux consultations déjà supérieures à ce prix, elles seront également majorées. Par ailleurs, les honoraires des médecins seront indexés le plus linéairement possible à 7,11% dont 2% étaient déjà appliqués l'année dernière.