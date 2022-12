Nouveau le 1er janvier - Entrée en vigueur du tax shelter pour les jeux vidéo

(Belga) Le tax shelter pour les jeux vidéo entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

Cette mesure, approuvée par le parlement fédéral et la Commission européenne, est le fruit d'un long processus dont l'objectif est de faire grandir un secteur peu soutenu jusqu'ici en lui donnant accès à une nouvelle source de financement. Le tax shelter permettra en effet à des entreprises d'investir, dès 2023, une partie de leurs bénéfices dans la production d'un nouveau jeu en échange d'une exonération d'impôt. Cet incitant fiscal existe déjà pour le cinéma et les arts de la scène. Au total, 935 équivalents temps plein oeuvrent au développement de jeux vidéo en Belgique et le secteur a engrangé 88 millions d'euros l'année passée contre 82 millions en 2020.