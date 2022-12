Nouveau le 1er janvier - La taxe kilométrique indexée en Wallonie

(Belga) La Wallonie indexera les tarifs pour le prélèvement kilométrique à partir du 1er janvier. La dernière indexation sur le territoire wallon remonte au 1er janvier 2022.

Les tarifs s'appliquent à tous les poids lourds, belges et étrangers, d'une masse maximale autorisée (MMA) de plus de 3,5 tonnes ainsi qu'aux véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N1 portant le code de carrosserie BC. Le réseau existant ne comprendra pas de nouvelle zone de péage. L'association interrégionale Viapass précise que le logiciel des OBU (On Board Units), les appareils qui enregistrent le nombre de kilomètres parcourus sur les routes à péage, des prestataires de services accrédités pour le prélèvement kilométrique en Belgique sera automatiquement mis à jour, avec les nouveaux tarifs. Le montant facturé par kilomètre dépend de la région où se situent les routes à péage, de la MMA et de la norme d'émission Euro du véhicule. Plus la norme Euro est élevée et moins la MMA est importante, plus le tarif appliqué par kilomètre parcouru sera avantageux. La taxe kilométrique a déjà été indexée en Flandre et à Bruxelles le 1er juillet. (Belga)