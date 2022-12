Nouveau le 1er janvier - Le statut d'artisan plus accessible

(Belga) La procédure pour accéder au statut d'artisan certifié sera modernisée et simplifiée à partir du 1er janvier 2023.

Concrètement, les entreprises sans personnalité juridique pourront désormais introduire des demandes de reconnaissance en tant qu'artisan et les métiers de bouche pourront être reconnus. Les entreprises dont seule une partie des activités est artisanale pourront également prétendre au statut, cela permettra notamment la reconnaissance des indépendants dont l'artisanat représente une activité parmi d'autres. Par ailleurs, la procédure sera digitalisée pour plus d'accessibilité, sans toutefois que la voie papier soit abandonnée. Enfin, le fonctionnement de la Commission Artisans, qui attribue les statuts, sera amélioré. L'objectif est d'amener plus de personnes à s'engager dans cette certification et ainsi à rejoindre les 2.000 artisans reconnus que compte déjà la Belgique. (Belga)