Nouveau le 1er janvier - Toutes les capsules de café autorisées dans les sacs bleus dès janvier

(Belga) À partir du 1er janvier 2023, toutes les capsules de café et autres boissons, qu'elles soient en aluminium ou en plastique, pourront être triées dans le sac bleu destiné aux emballages PMC afin d'être recyclées, a indiqué Fost Plus, l'organisme chargé du recyclage des déchets ménagers en Belgique.

Au total, cinq centres de tri seront aménagés spécifiquement pour accueillir le détritus. Fost Plus espère ainsi pouvoir récupérer 4.500 tonnes de matériaux, 3.000 tonnes d'aluminium et 1.500 tonnes de plastique, essentiellement du plastique mixte et du polypropylène. (Belga)