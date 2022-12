Nouveau le 1er janvier - Nouvelle hausse de tarifs chez Proximus

(Belga) Proximus appliquera une nouvelle hausse de tarifs de la plupart de ses services, de 4 à 6% en moyenne dès ce 1er janvier.

Avant cela, la dernière augmentation de prix chez Proximus datait du 1er mai, lorsque les populaires packs Flex avaient enregistré une hausse mensuelle de 3 à 4 euros. La hausse de janvier sera du même ordre (3 à 4,5 euros par mois) et concernera la plupart des offres combinées. L'internet fixe va aussi augmenter, de 3 euros pour l'abonnement Maxi à 54,99 euros mensuels, ou 59,99 euros pour la fibre. Côté mobile, les prix de certains anciens produits vont être relevés, tandis que l'usage de données en ligne et les appels seront plus chers pour les clients prépayés hors offre combinée. L'usage d'une ligne de téléphone fixe enregistre une hausse mensuelle de 1,5 euro, à 26,13 euros. Enfin, la marque low cost à bas coût Scarlet n'échappe pas au mouvement. La formule comprenant l'internet illimité passe de 32 à 34 euros par mois, tandis que le pack trio (internet, télévision et ligne fixe) progresse de 2 euros à 42 euros par mois. L'entreprise justifie ces augmentations par l'inflation, "qui entraîne une hausse significative des coûts en salaires, énergie et appareillage technologique". (Belga)