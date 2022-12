Nouveau le 1er janvier - Plafonds de revenus relevés pour les parents veufs avec pension de survie

(Belga) À partir du 1er janvier, les mères veuves et les pères veufs pourront cumuler davantage de revenus avec leur pension de survie.

Le montant maximal de revenus autorisés pour le cumul d'une pension de survie avec les revenus d'un emploi ou d'un mandat sera augmenté en fonction du nombre d'enfants à charge, a indiqué la ministre fédérale des Pensions Karine Lalieux. La hausse s'élèvera à 5.000 euros par enfant à charge, sur une base annuelle. À partir du mois de janvier, la limite de revenus pour un employé ou un fonctionnaire sera dès lors de 30.152 euros par an avec un enfant à charge, 35.177 euros/an avec deux enfants, etc. Jusqu'ici, les revenus maximums autorités sans réduction de la pension de survie s'élevaient à 20.102 euros pour les salariés qui ne touchaient aucune allocation familiale et 25.127 euros avec allocations familiales. Pour les indépendants, ces montants étaient de respectivement 16.082 euros et 20.102 euros. La pension de survie est accordée aux personnes qui ont au minimum de 48,5 ans. Cet limite d'âge sera relevée progressivement pour atteindre 50 ans en 2025. En dessous de cet âge minimum, les personnes concernées par la perte de leur conjoint ont droit à une allocation de transition. (Belga)