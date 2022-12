Accident mortel à Ath: une voiture est tombée dans la Dendre

Un accident mortel a eu lieu durant la nuit à Ath. Une voiture est tombée dans la Dendre. Le conducteur n'a pas survécu à sa chute dans l'eau.

À 0h30, les secours sont arrivés sur le lieu de l'accident peu après qu'il se soit produit. Une opération délicate. Des plongeurs et une grue ont été nécessaires pour récupérer le véhicule. "Quand on est arrivé, on voyait encore des phares", indique le Capitaine Éric Stasik, de la zone Wallonie picarde. "Mais le véhicule était complètement immergé sous l'eau, à plus d'un mètre en profondeur."

Le véhicule a emprunté un petit chemin, juste à l’arrière du parking du magasin Action, le long de la chaussée de Mons. "Il y a très peu de voitures qui empruntent ce chemin-là", signale le Capitaine.

Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les circonstances de l’accident.