De Lijn regroupe ses bus ralliant Bruxelles sous la lettre "R"

Les lignes De Lijn qui desservent Bruxelles se verront à l'avenir attribuer la lettre "R", suivie de deux chiffres, a annoncé mardi la société flamande de transport en commun. Une cinquantaine de parcours sont concernés.

Cette adaptation se fera au fil des ans et vise à rendre ces bus plus reconnaissables. La lettre "R" renvoie à "regionaal". La ligne 129, qui roule entre Dilbeek et Bruxelles-Nord, ouvrira le bal le 1er janvier et sera rebaptisée R29. De Lijn entend en effet attribuer des numéros de lignes les plus proches possible du nom délaissé. Le 214, qui relie la capitale à Aarschot, cèdera ainsi sa place au R14, tandis que le R70 remplacera le 170 s'affichant sur les bus qui desservent Bruxelles depuis Hal, en passant par Leeuw-Saint-Pierre. De Lijn communiquera largement sur chaque nom modifié. Cette réforme s'inscrit dans la mise sur pied d'un nouveau réseau de trams et bus en Flandre, basé sur la demande des usagers.