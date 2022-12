Pourrez-vous encore utiliser WhatsApp après le 1er janvier? Voici la liste des smartphones qui seront incompatibles

WhatsApp supprime régulièrement les anciens modèles de smartphone de sa liste d'appareils compatibles "pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques", selon le site de la messagerie instantanée.

Au 1er janvier 2023, 49 modèles de téléphones sortis il y a plus de 10 ans ne pourront plus accéder à l'application. Dans la liste, il y a par exemple l'Iphone 5 et le Samsung Galaxy S2.

BFMTV a listé les appareils concernés: iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Quad XL, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko Darknight ZT.