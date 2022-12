L'équipage du Charles de Gaulle nous fait découvrir la vie à bord du porte-avions français

La guerre en Ukraine est surveillée de près par l'armée française notamment grâce au porte-avions "Charles de Gaulle". Depuis le 15 novembre, il effectue une traversée du canal de Suez dans le cadre de la mission Antarès. À son bord, 1 800 marins et 40 corps de métiers différents.



Des journalistes français sont montés à bord du porte-avions et ont pu voir un Hawkeye, qui signifie l'oeil du faucon. L'antenne circulaire de cet avion radar permet de capter des mouvements aériens ou maritimes à plusieurs centaines de kilomètres.



"On va chercher à se détacher de la surface de l'eau pour monter assez haut en altitude de façon à avoir un radar qui éclaire le plus loin possible", explique le lieutenant Clément, tacticien d'aéronautique navale à bord du Hawkeye. "On est capable de couvrir une surface qui fait environ la taille de la France".



Cela permet de garder un œil sur l'armée russe. Une des missions du "Charles de Gaulle" est de défendre le territoire de l'OTAN.

"Le risque, c'est une embarcation suicide, un drone, un tir depuis les berges... C'est ce genre de choses qu'on peut être amené à contrer", précise le lieutenant Jean-Luc, chef du service protection du porte-avions.



En plus des avions de patrouilles, le porte-avions est accompagné d'un sous-marin nucléaire, d'un bateau ravitailleur, mais aussi de frégates.



"Au sein de la passerelle de navigation, donc l'endroit depuis lequel on dirige le bateau, on assure tout ce qui est sécurité nautique, on choisit les routes. On gère vraiment la base de la navigation sur un bateau", détaille la capitaine de frégate Marie, officière de manœuvre du porte-avions Charles de Gaulle.



Dans un contexte tendu avec la Russie, il faut éviter l'incident, mais aussi montrer sa force. Le Charles de Gaulle permet donc de dissuader de toute attitude hostile. Il s'agit d'une arme de guerre, mais aussi de diplomatie.



"Et le message qu'il va principalement porter, c'est le signalement que la France est capable de déployer cette force constituée par le groupe aéronaval pour défendre le droit international, pour défendre la France, ses intérêts et les alliances", explique le capitaine Sébastien Martinot, commandant du porte-avions Charles de Gaulle.



1800 personnes vivent à bord du porte-avions. Et pour être en totale autonomie pendant 45 jours, il y a 300 tonnes de denrées alimentaires, en plus des produits frais fournis tous les 10 jours par des bâtiments de soutien.



"Notre seule contrainte, c'est faire plaisir. C'est vraiment la motivation du bord. Parce que pour être bien dans son travail, le moral est dans les assiettes. Et c'est notre objectif majeur", dit le capitaine Alexandre, chef du service restauration du porte-avions.



Après la traversée du canal de Suez, les marins devront poursuivre leur mission dans l'océan indien. La France voulant renforcer sa présence dans l'Indopacifique.