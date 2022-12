Le conducteur du drame de Strépy reste en prison

La chambre du conseil de Tournai a décidé mardi du maintien en détention, pour deux mois supplémentaires, de Paolo F. (Falzone), le conducteur de la voiture qui avait foncé, le 20 mars dernier, dans le cortège du carnaval de Strépy-Bracquegnies. L'intéressé, qui a causé la mort de six personnes et en a blessé des dizaines d'autres, est inculpé d'homicide involontaire pour cinq victimes et de meurtre pour une sixième.