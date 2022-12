Les changements de températures impactent aussi les animaux sauvages: "L'hermine est fortement contrariée"

Les changements de températures sont très marqués cet hiver. D’une semaine à l’autre, les températures sont négatives puis montent au-dessus de 10 degrés. Des variations qui ne sont pas sans conséquences pour les animaux sauvages.

"Le fait qu’il y ait des gros changements de températures en peu de temps, ça va faire que les chauves-souris vont parfois se réveiller alors qu’elles étaient dans un état d’hibernation profonde", explique Romain De Jaegere, biologiste et coordinateur du centre de revalidation des espèces de Namur. "Le fait de se réveiller va leur demander beaucoup d’énergie. Elles perdent environ 50% de leur poids sur un hiver complet."

"Les animaux affaiblis vont moins supporter les températures basses et s’ils ne sont pas capables de se remplumer ou se réengraisser très rapidement, ce qui n’est pas le cas en hiver car la nourriture manque, ça va être problématique pour eux", regrette encore Romain De Jaegere.

Si pour les animaux qui restent actifs pendant l’hiver ces températures sont moins problématique, le manque de neige en embête tout de même certains.

"L’hermine, qui adopte un pelage blanc en hiver, est fortement contrariée parce que sa couleur blanche lui permet normalement de se déplacer sur la neige sans être trop repérée par les prédateurs et ce n’est plus du tout le cas si on n’a pas de neige", déplore Vinciane Schockert, experte Mammifères au Service Public de Wallonie.

Au contraire de certains petits mammifères, les oiseaux insectivores n’ont aucun problème puisque chaque année, ils migrent vers le sud de l’Europe pour se mettre au chaud jusqu’au printemps.