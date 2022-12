Un train de nuit entre Bruxelles et Berlin mis en service en mai 2023

(Belga) Un train de nuit de la start-up belgo-néerlandaise European Sleeper circulera entre Bruxelles, Amsterdam et Berlin à partir de mai prochain, annonce l'entreprise mardi. Le train de nuit effectuera des allers-retours trois fois par semaine. Il s'agira du deuxième train de nuit qui part de Belgique.

Le premier trajet du nouveau train de nuit est prévu le 25 mai, avec un voyage nocturne au départ d'Allemagne. Les voyageurs quitteront Berlin à 22h56 et arriveront le lendemain à 9h27 à Bruxelles-Midi, gare terminus. Le train s'arrêtera également à Anvers à 8h47. Au départ de Berlin, le trajet sera assuré les dimanches, mardis et jeudis. Dans le sens inverse, le train partira de Bruxelles-Midi les lundis, mercredis et vendredis à 19h22 (20h01 à Anvers), avec un premier voyage le 26 mai. Il arrivera à la gare centrale de Berlin (Berlin Hauptbahnhof) à 6h48. Des arrêts intermédiaires sont prévus à Roosendaal, Rotterdam Central, La Haye HS, Amsterdam Central, Amersfoort, Deventer, Bad Bentheim et Hannovre Hbf. Les gares de Amersfoort et La Haye ne seront pas desservies au départ de Berlin. Le train proposera dix voitures aux passagers avec des places assises (à partir de 49 euros), des couchettes (à partir de 79 euros) et des compartiments pour la nuit (à partir de 109 euros). Les billets seront mis en vente le 20 février. L'objectif est d'étendre le service ferroviaire au-delà de Berlin, jusqu'à Dresde et Prague à partir de décembre 2023. European Sleeper souhaite également à terme passer de trois trajets par semaine à un train quotidien. Il s'agira du deuxième train de nuit en Belgique, après le NightJet de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB à destination de Vienne. (Belga)