Grève chez Ryanair durant le week-end du jour de l'an: 107 vols annulés au départ de Charleroi

La grève du personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique entrainera l'annulation de 107 vols au départ de l'aéroport de Charleroi pour le seul week-end du nouvel an, écrit mardi la DH. Au total, environ 19.000 passagers seront touchés.

Seuls les vols au départ de Charleroi (BSCA) et opérés par du personnel de cabine basé en Belgique seront concernés. Il s'agit notamment d'avions à destination de Tenerife, Dublin, Malaga, Lisbonne et Marrakech.

Ryanair tente de trouver des solutions et contacte un à un les passagers concernés. La direction de l'aéroport de Charleroi dénonce une "prise d'otage" alors que, du côté des syndicats, on estime que l'expression est exagérée et que des solutions existent pour les passagers lésés.

Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique sera en grève les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er, le 7 et le 8 janvier pour protester contre l'attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique