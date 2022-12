Baisse des prix du gaz et de l'électricité mais pas encore de répercussions sur nos factures: comment l'expliquer?

Les prix du gaz et l'électricité sont en baisse. Le gaz a reculé de près de 30 % et l'électricité est revenue à son plus bas niveau depuis le mois de mai. Cependant, cette diminution ne semble pas encore se répercuter sur nos factures.

Cela s'explique par le fait que nous ne payons pas nos factures quotidiennement, mais au mieux, mensuellement. La diminution se fera donc ressentir au moment de la révision des acomptes de votre contrat variable. Cela peut être le mois prochain, le trimestre prochain, voire l'année prochaine, en fonction du type de contrat variable que vous avez souscrit.

On peut donc s'attendre à une diminution, mais plusieurs facteurs sont tout de même à prendre en compte.

Le cours du gaz est passé de 80 € le mégawattheure contre 300 au mois d'août. Mais cela reste toujours deux fois plus qu'il y a un an et quatre fois plus qu'il y a deux ans. Nous ne retrouverons donc pas rapidement des factures d'acompte semblables à celles d'avant crises.

Il faut également rester prudent. Cette diminution doit encore se confirmer. Les prix pourraient à nouveau flamber prochainement à la faveur d'une offensive hivernale ou d'un nouveau bouleversement géopolitique. Ce qui annulerait presque les effets de la diminution actuelle, en faisant remonter le prix moyen sur l'année.

Enfin, les factures d'acompte restent des acomptes. Il faudra donc attendre le moment de la régularisation dont le montant dépend aussi beaucoup de votre consommation. Le principe est sensiblement le même pour l'électricité, dont le prix est aussi largement lié à celui du gaz.