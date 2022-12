Quand la graisse de la dinde de Noël se retrouve dans les égouts, ça donne un iceberg de graisse appelé "fatberg" au Royaume-Uni

Ce qui se passe au Royaume-Uni est assez indigeste. Le fournisseur d'eau potable demande aux Britanniques d'éviter de jeter la graisse de la dinde dans l'évier ou les toilettes. Sinon, ils risquent de créer un iceberg de graisse, un énorme bouchon de graisse, dans les égoûts.

Les Britanniques ne font pas dans la finesse dans la cuisine, et ça se voit jusque dans les égouts... Un fatberg de 300 tonnes a été retrouvé l'année dernière dans les entrailles de Birmingham. Pendant des semaines, 7 jours sur 7, des ouvriers armés de pelles se sont acharnés à détacher les bouchons compacts durs comme du béton, composés de déchets, de gras et d'huile.

Une fois refroidis, ils se transforment en un monstre de graisse répugnant qui obstrue les égouts anglais. Si un million de Britanniques versent le gras des fêtes dans l'évier, on pourra remplir 2.800 baignoires, préviennent les autorités. Le pays rencontre régulièremeent des problèmes dans le traitement et l'évacuation des eaux usées. Alors à quelques jours du Nouvel an, un conseil : mettez la graisse et l'huile dans une récipient puis jetez-le à la poubelle, et surtout pas dans l'évier ou dans les toilettes.