Test Dyson Airwrap : ce sèche-cheveux "magique" promet de jolies boucles, y parvient-il ?

Le Dyson Airwrap, le fleuron de la gamme du célèbre fabricant britannique, a été mis à jour récemment, et revient avec de nouveaux accessoires dans un kit 'Complete'. Il coûte la modique somme de 579€, mais il fait bien davantage que sécher les cheveux.

On ne présente plus Dyson, l'entreprise d'origine britannique, mondialement connue pour ses aspirateurs sans sac, une catégorie qu'elle a inventée il y a une dizaine d'années. Vous l'ignorez sans doute, mais Dyson touche à de nombreuses catégories de produits, pour autant que ses nombreux ingénieurs puissent innover et s'amuser. Raison pour laquelle on trouve désormais une large gamme de purificateurs d'air (surtout utile dans les villes polluées d'Asie où Dyson est très célèbre), des éclairages originaux et même un casque audio haut de gamme avec filtration de l'air ! Et c'est sans compter la voiture électrique, un projet un peu trop ambitieux, abandonné depuis 2019…

Mais il y a un autre domaine où Dyson laisse parler la créativité de ses ingénieurs et de ses designers: la coiffure. À bien y réfléchir, Dyson, à part les lampes, est surtout spécialisé dans les appareils intégrant des moteurs très perfectionnés qui soufflent ou aspire de l'air. Car c'est bien la capacité première du Dyson Airwrap: vous sécher les cheveux tout en leur donnant telle ou telle forme…

Des boucles, mais pas que…

Les produits Dyson sont assez simples à analyser pour un journaliste technologies comme moi. Chers (le nouveau kit Aiwrap Complete coûte 579€) et bourré d'ingénierie après des années de recherche et développement en laboratoire, ce sont toujours des produits extrêmement efficaces, et qui font rarement des promesses en l'air.

C'est moi qui parle de magie, les ingénieurs de Dyson parlent d'effet Coanda pour la circulation de l'air et la manière dont les cheveux sont attirés par les différents embouts du kit. Là où un sèche-cheveux envoie bêtement de l'air chaud, et où un fer à lisser aplatit en chauffant (deux appareils relativement encombrants), l'Airwrap permet les deux en même temps, et bien plus encore, grâce à ces embouts qu'on vient clipser au-dessus de la poignée/moteur:

Deux embouts (rouleaux) pour boucler, qui enroulent les mèches de cheveux. Il suffit alors de maintenir une légère pression durant 15 secondes, et une ondulation "star de cinéma" apparaît. Vous pouvez même choisir le sens des boucles à l'aide d'une molette !

Une brosse dont la structure interne a été repensée, qui brosse, sèche et attire les cheveux, leur donnant un aspect raide qui dure plus longtemps.

Un autre embout multifonction permettant de lisser les tignasses les plus hirsutes.

Un embout à brushing

Ces deux derniers points sont une réussite totale: ça sèche et ça lisse en un temps record, les cheveux ont un bel aspect genre "sortie de chez le coiffeur".

Autre avantage, selon Dyson: contrairement à des fers qui atteignent des températures très élevées pour donner telle ou telle forme aux cheveux, l'Airwrap chauffe nettement moins et profite du souffle d'air pour arriver à ses fins. Résultats: cela abîmerait moins les cheveux.

Promesse tenue ?

Pour revenir au titre de cet article: l'accessoire pour les boucles (il y a deux embouts d'épaisseurs différentes dans le kit) parvient-il à reproduire l'effet d'un (très chaud) fer à boucle ? Oui et non…

En suivant à la lettre les recommandations de Dyson, on apprend donc qu'il faut maintenir le fer près d'une mèche, l'allumer et attendre qu'elle s'enroule autour (c'est l'effet 'magique': l'embout attire les cheveux). Ensuite, il faut attendre environ 15 secondes, puis, pour bien faire, passer en position air froid (en maintenant l'interrupteur en position haute) pendant à nouveau 5 à 10 secondes. Ensuite, on coupe le sèche-cheveux et on le retire par le bas. L'effet 'waouw' est bien présent: la mèche est parfaitement ondulée. Donc c'est un oui, ce sèche-cheveux parvient à donner une belle ondulation aux cheveux (comptez tout de même 20 à 30 minutes pour faire le tour de vos mèches...) :

Cependant, et c'est peut-être dû à la chevelure, ou peut-être qu'on s'y prend mal (mais on a regardé les tutos de Dyson en vidéo), la durée de vie des mèches est décevante. Effectivement, après moins d'une heure, l'effet est largement estompé, et les cheveux retombent… Un deuxième test avec de la mousse stylisante a donné un résultat légèrement meilleur, mais qui manque à nouveau de maintien (impossible de passer la soirée avec la même coiffure). Difficile de tirer des conclusions, car j'ai lu de nombreuses reviews positives. Il faut simplement savoir que, selon vos cheveux et la manière dont vous vous y prenez, le résultat peut ne pas être à la hauteur de vos attentes.