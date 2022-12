"Il faut que ça soit festif": Eric Boschman donne des conseils pour un repas du réveillon réussi

Célèbre sommelier belge, Eric Boschman était l'invité d'Olivier Schoonejans pour venir donner des recommandations pour le repas du réveillon. Que vous soyez simplement à deux ou à plus, Eric Boschman ne manque pas d'idées pour un dîner de nouvel an réussi.

C'est une question qui se pose presque chaque année, quel repas préparer pour le réveillon ? Véritable casse-tête pour certains, Eric Boschman donne des conseils pour un repas réussi, que l'on soit à deux ou en plus grand nombre.

"Quand on fait un repas pour deux au nouvel an, on peut se lâcher. Quitte à passer la soirée dans la cuisine, à deux". Selon lui, "C'est une pièce de vie la cuisine". Pour un repas à deux, il conseille des Saint-Jacques avec un peu de crème fraîche et une petite cuillère de caviar. Bien que ce produit soit assez onéreux, le sommelier se veut rassurant. "On n'est pas obligé de se ruiner, il y a du caviar belge".

Si vous êtes plus nombreux, il conseille un buffet avec différentes choses, "comme ça chacun y trouve son compte". Pour lui, le plus important est de ne pas oublier l'objectif premier d'une soirée de nouvel an. "L'idée, c'est quand même de faire la fête ensemble".

Enfin, pour les boissons, il privilégie la bulle. "Moi, je conseille toujours la bulle, parce que c'est festif. On a de la bulle de qualité chez nous" précise-t-il. Et pour terminer le repas en beauté, un classique : du chocolat. "C'est que de l'amour du chocolat" conclut-il.

Des belles idées pour un repas assurément réussi.