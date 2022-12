JO 2036 - L'Inde est prête à présenter sa candidature, Ahmedabad possible candidate

(Belga) L'Inde est prête à présenter sa candidature pour organiser les Jeux Olympiques d'été 2036, a déclaré mercredi le ministre des Sports Anurag Thakur. Ahmedabad, plus grande ville de l'Etat du Gujarat, est vue comme la possible candidate.

Le plan sera soumis au Comité international olympique lors de sa session à Mumbai en septembre. "Nous avons des espoirs et je suis sûr que l'Inde se préparera pleinement et présentera sa candidature pour les Jeux", a déclaré Thakur au Times of India. "Le Gujarat a exprimé plusieurs fois son intérêt pour accueillir les Jeux. Ils disposent des infrastructures nécessaires: hôtels, auberges, aéroports et complexes sportifs. Ils sont sérieux par rapport à leur candidature. Accueillir les Jeux dans le Gujarat figure aussi dans le manifeste du gouvernement de l'Etat." Les Jeux Olympiques se tiendront à Paris en 2024, à Los Angeles en 2028 et à Brisbane en 2032. New Dehli a été la ville hôte des Jeux du Commonwealth en 2010. (Belga)