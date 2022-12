Hésitante, Wall Street oscille entre vert et rouge

La Bourse de New York, hésitante, oscille entre le vert et le rouge mercredi, dans un marché peu fréquenté avant la fin d'une terrible année 2022 pour les actions.

Vers 15H30 GMT, l'indice Dow Jones lâchait 0,21%, le Nasdaq 0,32%, tandis que le S&P 500 grappillait 0,18%, avec des volumes d'échanges très peu étoffés, ce qui accentue les variations.

Mardi, les indices avaient terminé la séance divisés.

Le Dow Jones avait grappillé 0,11% à 33.241,56 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait perdu 1,38% à 10.353,23 points et l'indice élargi S&P 500 avait cédé 0,40% à 3.829,25 points.

"Quand on n'y arrive pas, il faut réessayer encore et encore: c'est ce que tente de faire le marché pour parvenir à décrocher une séance positive", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

Alors que l'année 2022 promet d'être le pire millésime depuis 2008 pour les marchés boursiers, les investisseurs regardent vers l'avenir "en évaluant quelle va être la perspective de croissance en 2023 avec notamment la réouverture de la Chine", ont estimé les analystes de Wells Fargo.

Lundi, Pékin a annoncé la fin à compter du 8 janvier des quarantaines obligatoires pour les voyageurs arrivant en Chine.

Mais étant donné la propagation du Covid-19 dans le pays, l'abandon rapide de la politique du "zéro Covid" par Pékin suscite parallèlement l'inquiétude des pays étrangers. L'Italie vient d'annoncer l'imposition de tests aux voyageurs venant de Chine. Les Etats-Unis réfléchissent à des restrictions.

A la cote, Tesla, qui a plongé de 11,4% mardi, perdant 69% depuis début 2022 et pas moins de 44% ce mois-ci seulement, redressait la tête mercredi en avançant de 2,52% à 11,83 dollars vers 15H10 GMT. Son faible prix, au plus bas depuis plus de deux ans, suscitait une chasse aux bonnes affaires.

L'action du constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk accuse une des pires performances de l'année au sein du S&P 500, après la compagnie d'équipement électrique Generac (-74% depuis le début de l'année) et l'application de rencontres Match Group (-70%).

Tous les secteurs du S&P 500, sauf l'énergie en repli de 0,69%, avançaient légèrement dans le vert.

La situation ne s'arrangeait pas vraiment pour la compagnie aérienne Southwest Airlines qui a connu un long week-end de Noël catastrophique, contrainte d'annuler des milliers de vols quotidiennement depuis cinq jours, alors qu'un blizzard géant s'est abattu sur une bonne partie des Etats-Unis. L'action lâchait 1,86% après avoir plongé de presque 6% la veille.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans étaient stables à 3,84%.