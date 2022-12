Drame de Strépy-Bracquegnies: le conducteur fait appel du maintien en détention et demande un bracelet électronique

Le conducteur impliqué dans le drame de Strépy, Paolo Falzone, a fait appel de la décision rendue mercredi par la chambre du conseil de Tournai qui ordonne son maintien en détention pour deux mois supplémentaires, a indiqué le porte-parole du parquet de Mons-Tournai, confirmant une information de Sudinfo. L'appel interjeté jeudi par Me Discepoli porte sur la décision du maintien en prison de son client et la demande d'octroi du bracelet électronique. Le dossier devrait être examiné dans la quinzaine par la chambre des mises en accusation.

L'homme avait foncé, au volant de sa voiture, dans un cortège du carnaval de Strépy-Bracquegnies, au petit matin du 20 mars dernier. Il avait causé la mort de six personnes et en avait blessé des dizaines d'autres. Paolo Falzone est inculpé d'homicide involontaire pour cinq victimes et, depuis le mois d'août, de meurtre pour une sixième. L'avocat de l'intéressé, Me Frank Discepoli, avait fait appel de cette décision de requalification. La chambre des mises en accusation avait toutefois confirmé la décision.