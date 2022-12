Une arrestation après un vol à main armée à Mouscron

(Belga) Un homme a été interpellé par la police et placé sous mandat d'arrêt après un vol à main armée commis lundi matin dans un magasin "Orange" dans le centre de Mouscron, indique mercredi soir le parquet de Tournai. Deux autres suspects sont toujours recherchés.

Les faits se sont déroulés lundi matin, peu après 10h00, dans le magasin de produits informatiques et de téléphonie "Orange" implanté rue de Tournai à Mouscron. Deux individus encagoulés, dont un armé d'un couteau, ont fait irruption dans le commerce et volé plusieurs GSM en blessant au passage deux employés, dont un par arme blanche. Le dossier a été mis à l'instruction. "Il y avait trois auteurs. Deux d'entre eux ont commis le vol tandis que le troisième les attendait au volant d'un véhicule. Un auteur, né en 1980, a été interpellé par la police de Mouscron. Après avoir été déféré et entendu par un juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons, cet homme a été placé sous mandat d'arrêt pour vols avec violences ou menaces", a expliqué mercredi soir le parquet de Tournai. L'homme a été écroué.