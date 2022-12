Bolivie : arrestation du gouverneur d'opposition de la région de Santa Cruz

(Belga) Le gouverneur de la région de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, un des principaux opposants au gouvernement bolivien, a été arrêté mercredi sur ordre d'un procureur, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

"Nous informons le peuple bolivien que la police bolivienne a exécuté le mandat d'arrêt contre M. Luis Fernando Camacho", a déclaré sur Twitter le ministre de l'Intérieur Edouardo del Castillo. Interrogé par l'AFP sur les raisons de cette arrestation, le ministère n'avait pas répondu dans l'immédiat. Luis Fernando Camacho fait l'objet de plusieurs enquêtes notamment pour avoir été considéré comme un acteur clé de la démission d'Evo Morales de la présidence en 2019, ainsi que pour avoir encouragé des manifestations entre octobre et novembre. Selon les médias locaux, le gouverneur de la région la plus peuplée de Bolivie et moteur économique du pays, a été conduit à l'aéroport de Santa Cruz pour être emmené dans la capitale La Paz. "On ignore actuellement où se trouve le gouverneur et nous tenons le gouvernement du président Luis Arce responsable de la sécurité physique et de la vie du gouverneur", a réagi le bureau du gouverneur dans un communiqué. "Le gouverneur de Santa Cruz a été arrêté lors d'une opération de police absolument irrégulière et emmené vers une destination inconnue", ajoute-t-il. Après avoir appris l'arrestation de M. Camacho, des dizaines de partisans réclament sa libération se sont pressés dans les deux aéroports de la capitale régionale où les vols ont été suspendus : l'aéroport international de Viru Viru et l'aéroport domestique d'El Trompillo. M. Camacho est l'un des principaux leaders de la droite dans le pays et dirige la deuxième force politique d'opposition au Parlement, Creemos, derrière le parti Communauté citoyenne (CC) de l'ancien président Carlos Mesa. (Belga)