Incendie et explosion de bouteilles de gaz dans une maison à Ciney

Un incendie s'est déclaré mercredi soir peu avant 20h00 dans une habitation de la rue Lambert Etienne, à Ciney, rapporte le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart. Plusieurs bouteilles de gaz ont explosé dans l'incendie. Les pompiers des casernes de Namur, Ciney, Yvoir et Marche-en-Famenne se sont rendus sur place avec quatre autopompes, une citerne et une auto-échelle. Aucun blessé n'est à déplorer. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues.