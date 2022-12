"C'est à devenir fou": certains Belges n'ont toujours pas reçu leurs primes énergie de fin d'année

"ENGIE n'a pas retiré la prime énergétique ce mois-ci. J'ai pris contact avec eux et on m'a dit que la prime allait être doublée le mois prochain !?", lâche Bernadette qui nous a contactées via le bouton orange Alertez-nous. "C'est à devenir fou avec ces primes!", se désole cette habitante de Rhode-Saint-Genèse.

Pour rappel, le gouvernement fédéral a débloqué une aide de 131 euros pour le gaz et 65 euros pour l’électricité. Ces primes sont octroyées par ménage et pour les mois de novembre et décembre 2022 (prolongeable jusque mars 2023). Au total, cela représente une aide de 196 euros par mois.

Si des Belges éligibles à ces primes les ont bien reçues (disons plutôt qu’elles ont été appliquées sur leurs factures), quelques-uns n’ont pas eu cette chance. Alors, que disent les fournisseurs ?

> Avez-vous droit à la prime ?

Le fournisseur Engie propose le conseil suivant : "Si vous n'avez pas encore reçu le forfait de base fédéral en janvier 2023, vous pouvez déposer une demande directement auprès du SPF Economie à partir du 23/01/2023 jusqu'au 30/04/2023 au plus tard."

Chez Luminus, on assure que depuis mi-novembre 2022, cette prime fédérale est automatiquement versé avec les acomptes, les décomptes ou éventuellement les montants dus. "Ce qui reste à payer le 31 décembre 2022, Luminus vous le remboursera en une seule fois sur votre compte et au plus tard le 18 janvier 2023." Tout en rappelant qu’"elles ne s'appliquent pas aux résidences secondaires, aux raccordements temporaires et aux clients bénéficiant du tarif social."

Chez Total Energies, on annonce: "vous devriez recevoir automatiquement 392€ (2x196 euros pour novembre et décembre 2022) avant la fin de l’année 2022." Le fournisseur rappelle qu’en plus des exceptions soulevées par Luminus, "les clients bénéficiant du tarif social ne bénéficieront pas de ces primes."

Si les primes de fin d'année ne sont pas encore réglées pour tout le monde, le gouvernement a dores et déjà annoncé que de nouvelles primes seront mises en place pour les premier mois de 2023. Sur le site du SPF Economie, on peut lire ceci : "Le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu’un deuxième forfait de base sera accordé pour les mois de janvier, février et mars 2023. Les modalités exactes de cette allocation doivent encore être définies juridiquement, mais il est probable qu’elles seront similaires à celles du premier paquet de base."