Les soldes peuvent-elles sauver les petits commerçants en difficulté? "Il n'y a pas de baguette magique", explique l'UCM

3 petits commerces sur 4 craignent de devoir fermer leurs portes si les soldes ne sont pas un succès. C'est ce qu'indique l'Union des Classes Moyennes qui a sondé plusieurs centaines de ses membres à quelques jours des soldes.

Selon une étude de l'UCM, 76% des petits commerçants ont peur pour leur survie. Selon Caroline Cleppert, directrice du service d'études de l'UCM, il y a plusieurs raisons à ce constat. "Déjà, c'est une année difficile avec la crise énergétique", dit-elle. "Mais certains cumulent. Il y a eu le covid, les inondations et il ne faut pas oublier que c'est un secteur qui subit de grandes mutations depuis plusieurs années."

Le premier problème est l'augmentation des charges en général. Comment ont-elles augmenté ? "Les commerçants disent que les charges ont augmenté de 20%", rapporte Caroline Cleppert. "En plus des coûts énergétiques, la masse salariale et les matières premières ont aussi augmenté."

Les soldes peuvent-elles aider?

Les soldes vont arriver au mois de janvier. Mais, selon l'UCM, elles ne vont pas sauver les petits commerces. "Il n'y a pas de baguette magique", indique la directrice du service d'études. "C'est une situation très compliqué mais, c'est indéniable, les soldes sont quand même nécessaires et vont permettre une bouffée d'oxygène pour énormément de commerçants. Les stocks sont importants et ils vont commencer avec des démarques plus importantes."

Comment se sortir de cette situation compliquée?

Mais au-delà des soldes, l'UCM indique que les commerçants ont déjà mis en place de nombreuses choses pour se sortir de cette situation compliquée, comme une efficience énergétique ou une remise en question de certains modèles. "Il y a aussi des aides qui arrivent des régions", poursuit Caroline Cleppert. "Il faut absolument communiquer sur ces aides pour que les commerçants puissent y avoir accès. Il faut aussi faire preuve de transparence pour regagner la confiance des commerçants. Car, la confiance, c'est clé dans une économie pour espérer un redressement."